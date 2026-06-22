Число случаев заражения Эболой в Конго превысило 1000

Согласно данным Национального института общественного здравоохранения Конго, как минимум 78 медсестер, врачей и других медработников заболели во время эпидемии, а умерли – 18. По информации специалистов по борьбе со вспышками заболеваний, многие случаи заражения произошли в обычных клиниках и больницах, а не в специализированных центрах по лечению Эболы. Агентство отмечает, что медработники заражаются до того, как понимают, что лечат смертельно опасный вирус.