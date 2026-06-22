Число случаев заражения Эболой в Конго превысило 1000
Число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) на 20 июня составило 1003. Зарегистрировано 254 смерти, пишет Bloomberg со ссылкой на данные правительства страны.
Количество выздоровевших выросло до 100 после того, как еще восемь человек были выписаны.
Согласно данным Национального института общественного здравоохранения Конго, как минимум 78 медсестер, врачей и других медработников заболели во время эпидемии, а умерли – 18. По информации специалистов по борьбе со вспышками заболеваний, многие случаи заражения произошли в обычных клиниках и больницах, а не в специализированных центрах по лечению Эболы. Агентство отмечает, что медработники заражаются до того, как понимают, что лечат смертельно опасный вирус.
20 июня Jerusalem Post сообщила, что, согласно заявлению минздрава Израиля, в стране заподозрили первый случай заражения вирусом Эбола. Пациент – мужчина, вернувшийся из Конго, – обратился за медицинской помощью с лихорадкой и головной болью. В ведомстве подчеркнули, что пока речь идет именно о подозрении, окончательный диагноз не подтвержден.