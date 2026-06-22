ЧС с взрывом газа в Самаре переведена на региональный уровень

Решение принято губернатором Вячеславом Федорищевым. В связи с утратой вещей первой необходимости жителям полагается до 100 000 руб. компенсации, получившие легкий вред здоровью могут рассчитывать на такую же сумму. Выплата в связи со средним или тяжким вредом здоровью составляет до 500 000 руб. По словам Носкова, город уже начал выплаты материальной помощи всем жителям. Сейчас разрабатывается механизм предоставления жилья.