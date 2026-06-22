ЧС с взрывом газа в Самаре переведена на региональный уровень
Чрезвычайная ситуация (ЧС) в Самаре, где при взрыве бытового газа в многоквартирном доме погибли два человека и 12 были ранены, переведена на региональный уровень. Об этом сообщил глава города Иван Носков.
Решение принято губернатором Вячеславом Федорищевым. В связи с утратой вещей первой необходимости жителям полагается до 100 000 руб. компенсации, получившие легкий вред здоровью могут рассчитывать на такую же сумму. Выплата в связи со средним или тяжким вредом здоровью составляет до 500 000 руб. По словам Носкова, город уже начал выплаты материальной помощи всем жителям. Сейчас разрабатывается механизм предоставления жилья.
Согласно заключению экспертов, пострадавший дом непригоден для проживания. Носков отметил, что после сноса по нормативам построить на этом месте жилой дом или соцобъект «практически нереально». Остается лишь вариант общественного пространства, а какого именно – решат жители соседних домов.
Взрыв произошел вечером 14 июня в квартире на первом этаже многоквартирного дома на улице 22-го Партсъезда. Начался пожар, который охватил квартиры со второго по четвертый этаж, а также торговые помещения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).