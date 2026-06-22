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Росавиация ввела ограничения на полеты во всех московских аэропортах

Ведомости

Все четыре столичных аэропорта приостановили прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации в 12:32 мск.

По данным ведомства, такие меры введены для обеспечения безопасности полетов. Самолеты сейчас не принимают и не отправляют «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

В ночь на 22 июня работа столичных авиагаваней уже ограничивалась, однако утром введенные меры были отменены. Также сейчас самолеты не принимают и не отправляют в аэропортах Ижевска, Казани, Нижнекамска, Бугульмы и Чебоксар.

По данным Минобороны РФ, за ночь средства ПВО уничтожили 301 украинский беспилотник самолетного типа над 14 регионами России, а также над Азовским и Черным морями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за прошедшие сутки на подлете к столице были сбиты 84 беспилотника ВСУ. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

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