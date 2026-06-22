Росавиация ввела ограничения на полеты во всех московских аэропортах

В ночь на 22 июня работа столичных авиагаваней уже ограничивалась, однако утром введенные меры были отменены. Также сейчас самолеты не принимают и не отправляют в аэропортах Ижевска, Казани, Нижнекамска, Бугульмы и Чебоксар.