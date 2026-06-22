Следователи возбудили дело после смерти пассажира на рейсе Москва – Омск
Следственные органы начали расследование обстоятельств смерти пассажира на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Омск. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.
По информации ведомства, Омский следственный отдел на транспорте проводит процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным Telegram-канала «112», 39-летний мужчина во время полета вел себя агрессивно и пытался попасть в кабину пилотов. Как утверждается, находившиеся на борту пассажиры смогли остановить дебошира, после чего его руки и ноги были зафиксированы пластиковыми стяжками. После того как мужчина успокоился и ограничения были сняты, он потерял сознание. По прибытии самолета в Омск прибывшие медики констатировали его смерть.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
22 июня самолет авиакомпании «Победа», летевший из Армении в Москву, сел в Махачкале после сигнала бедствия. Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна. Boeing российской авиакомпании вылетел из Гюмри в 11:24 мск и примерно через час полета подал сигнал бедствия над Дагестаном, после чего снизился до высоты 3000 м. Судно направлялось в Москву, оно должно было достигнуть столицы в 15:25 мск.
17 июня самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, благополучно вернулся в аэропорт вылета. По данным ведомства, причиной стала техническая неисправность на борту. Самолет подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета из Сочи. На борту самолета находились 125 человек.