Следователи возбудили дело после смерти пассажира на рейсе Москва – Омск

По данным Telegram-канала «112», 39-летний мужчина во время полета вел себя агрессивно и пытался попасть в кабину пилотов. Как утверждается, находившиеся на борту пассажиры смогли остановить дебошира, после чего его руки и ноги были зафиксированы пластиковыми стяжками. После того как мужчина успокоился и ограничения были сняты, он потерял сознание. По прибытии самолета в Омск прибывшие медики констатировали его смерть.