Суд отправил под домашний арест порноактрису и продюсера по делу Шурыгиной
Троицкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста порноактрисе Анастасии Овсянниковой, известной под псевдонимом Настя Холод, и продюсеру из Германии Людвигу Кричкеру. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.
Согласно материалам суда, решение в отношении Овсянниковой было принято 1 июня, а в отношении Кричкера — 2 июня. При этом актриса уже обжаловала постановление об избрании меры пресечения. Кроме того, суд санкционировал проведение неотложного обыска у продюсера. Оба обвиняемых фигурируют в уголовном деле блогера Дианы Шурыгиной. Возбуждено уголовное дело по ст. 242 УК РФ (изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).
Овсянникова в социальных сетях представляет себя как модель из Хабаровска. Она участвовала в съемках откровенных видеороликов совместно с Шурыгиной. Кричкер оказывал содействие россиянкам в переезде в европейские страны и оформлении вида на жительство.
Троицкий районный суд Москвы 16 июня избрал меру пресечения в виде домашнего ареста блогеру Диане Шурыгиной (после замужества – Шляниной) по уголовному делу о распространении порнографических материалов. Домашний арест назначен на срок до 19 июля. Как следует из материалов суда, Шляниной вменяется п. «а» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору). Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Ранее у блогера прошел обыск.