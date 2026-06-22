Суд отправил под домашний арест порноактрису и продюсера по делу Шурыгиной

Согласно материалам суда, решение в отношении Овсянниковой было принято 1 июня, а в отношении Кричкера — 2 июня. При этом актриса уже обжаловала постановление об избрании меры пресечения. Кроме того, суд санкционировал проведение неотложного обыска у продюсера. Оба обвиняемых фигурируют в уголовном деле блогера Дианы Шурыгиной. Возбуждено уголовное дело по ст. 242 УК РФ (изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).