Губернатор призвал жителей Владимирской области сократить потребление бензина

По его словам, в конце прошлой недели у ряда компаний возникли логистические проблемы. Это спровоцировало повышенный спрос на топливо со стороны автомобилистов. Из-за этого даже на тех АЗС, где поставки топлива шли по плану, появились очереди и начался рост цен.