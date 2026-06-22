Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,989+1,68%KUZB0,027-6,56%BISVP9,94-3,68%IMOEX2 318,28-4,23%RTSI990,05-4,65%RGBI115,67-1,55%RGBITR767,41-1,42%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Губернатор призвал жителей Владимирской области сократить потребление бензина

Ведомости

Жителям Владимирской области следует по возможности сократить использование личного транспорта и покупать топливо только в необходимых объемах. Такой призыв опубликовал глава региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«Чем спокойнее будет реакция жителей на временные трудности, тем быстрее получится вернуть ситуацию в нормальное русло», – отметил губернатор по итогам оперативного совещания областного правительства.

По его словам, в конце прошлой недели у ряда компаний возникли логистические проблемы. Это спровоцировало повышенный спрос на топливо со стороны автомобилистов. Из-за этого даже на тех АЗС, где поставки топлива шли по плану, появились очереди и начался рост цен.

22 июня вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Участники обсудили динамику цен, обеспечение регионов топливом и уровень запасов. По итогам встречи Новак поручил профильным ведомствам подготовить комплекс мер для поддержания устойчивости топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её