Губернатор призвал жителей Владимирской области сократить потребление бензина
Жителям Владимирской области следует по возможности сократить использование личного транспорта и покупать топливо только в необходимых объемах. Такой призыв опубликовал глава региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
«Чем спокойнее будет реакция жителей на временные трудности, тем быстрее получится вернуть ситуацию в нормальное русло», – отметил губернатор по итогам оперативного совещания областного правительства.
По его словам, в конце прошлой недели у ряда компаний возникли логистические проблемы. Это спровоцировало повышенный спрос на топливо со стороны автомобилистов. Из-за этого даже на тех АЗС, где поставки топлива шли по плану, появились очереди и начался рост цен.
22 июня вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Участники обсудили динамику цен, обеспечение регионов топливом и уровень запасов. По итогам встречи Новак поручил профильным ведомствам подготовить комплекс мер для поддержания устойчивости топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования.