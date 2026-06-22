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Умер актер из сериала «Доктор Кто» Дэвид Дейкер

Ведомости

Британский актер Дэвид Дейкер, известный по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Улица Коронации», умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщила газета Daily Star.

По данным издания, актер скончался еще 30 апреля, но его семья объявила о смерти только сейчас. Причина смерти не раскрывается.

Дейкер дважды появлялся в культовом научно-фантастическом сериале «Доктор Кто». В эпизоде «Воин времени», вышедшем в 1974 г., он сыграл средневекового бандита Иронгрона. В 1979 г. актер исполнил роль капитана Ригга в серии «Кошмар Эдема».

Широкую известность Дейкеру также принесло участие в британской мыльной опере «Улица Коронации», где он снялся более чем в 30 эпизодах.

За свою карьеру актер сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных работ – «О, счастливчик», «Черная мельница», «Овсянка», «Дуракам везет» и другие.

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