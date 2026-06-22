Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Месси отличился на 38-й минуте встречи, открыв счет в матче. На 9-й минуте он не реализовал пенальти. Этот гол стал для аргентинца 17-м на чемпионатах мира, что позволило ему обойти бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе (16 голов), который удерживал лидерство в этом рейтинге с 2014 г.