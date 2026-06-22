Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил 17-й гол в финальных турнирах чемпионатов мира и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров за всю историю. Рекордный мяч был забит в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Австрии, передает ESPN.
Месси отличился на 38-й минуте встречи, открыв счет в матче. На 9-й минуте он не реализовал пенальти. Этот гол стал для аргентинца 17-м на чемпионатах мира, что позволило ему обойти бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе (16 голов), который удерживал лидерство в этом рейтинге с 2014 г.
На счету Месси теперь четыре гола на нынешнем турнире – в первом туре он оформил хет-трик в ворота Алжира. Аргентинец является единоличным лидером бомбардирской гонки ЧМ-2026.
Для 38-летнего Месси это шестой чемпионат мира в карьере. Он выступает за клуб MLS «Интер Майами» с 2023 г., ранее играл за «Пари Сен-Жермен» и «Барселону». Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля.
21 июня на ЧМ-2026 были установлены два вратарских рекорда. 17 июня «Ведомости» писали о новой интриге турнира – кто станет лучшим бомбардиром мировых первенств в истории: Месси и Мбаппе имели шанс опередить Клозе. В тот же день Месси и Мбаппе установили рекорды во время первого тура ЧМ-2026.