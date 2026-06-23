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После урагана в Свердловской области к медикам обратились 16 человек

Ведомости

Из-за урагана в Свердловской области за медицинской помощью обратились 16 человек. Об этом сообщает управление МЧС по региону в мессенджере Max.

В регионе повреждены 99 частных жилых домов, 25 машин и 15 линий электропередачи. Еще 32 частных дома полностью разрушены. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Сотрудники МЧС России оказывают жителям адресную помощь. Развернут пункт временного размещения.

22 июня МЧС сообщало, что из-за непогоды в городе Кушва произошло нарушение электроснабжения. Без электричества остались более 5000 домов в Кушве и поселке Баранчинском. Власти Кушвы ввели режим повышенной готовности для устранения последствий урагана, сообщал глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.

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