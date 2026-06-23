Автобус с российскими туристами столкнулся с экскаватором в Китае
Автобус с туристами из России врезался в экскаватор в Хуньчуне (Китай). Среди граждан РФ пострадавших нет, трое граждан КНР получили легкие травмы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на минтуризма Приморья.
Авария произошла 22 июня. Автобус ехал в Яньцзи, в салоне автобуса были 33 пассажира, включая 24 туристов из России. Россияне прибыли в Китай в рамках безвизового режима.
Предварительно, автобус принадлежит Яньбяньской северо-восточно-азиатской пассажирской транспортной компании. Минтуризма Приморья находится на связи с генеральным консульством КНР.