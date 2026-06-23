Режиссер Звягинцев попал в базу «Миротворца»

20 июня «РИА Новости» писали, что в базу «Миротворца» попала Наталия Стеценко – гендиректор телекомпании «Игра-ТВ», производящей передачу «Что? Где? Когда?». Ее обвинили в поддержке РФ, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что она не поддерживала негативные высказывания в сторону Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.