Режиссер Звягинцев попал в базу «Миротворца»
Российский режиссер Андрей Звягинцев включен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса.
Сведения о Звягинцеве были внесены в перечень за посещение Крыма. Режиссер обвиняется в покушении на суверенитет Украины. В базу экстремистского сайта также внесли его мать Галину и вторую супругу Анну Матвееву.
20 июня «РИА Новости» писали, что в базу «Миротворца» попала Наталия Стеценко – гендиректор телекомпании «Игра-ТВ», производящей передачу «Что? Где? Когда?». Ее обвинили в поддержке РФ, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что она не поддерживала негативные высказывания в сторону Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.
«Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. На «Миротворце» неоднократно размещались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.