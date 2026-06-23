Более чем в 40 регионах России ограничат продажу алкоголя в День молодежи

Запорожская область также вводила аналогичный запрет на продажу алкоголя 26 мая, в день проведения «Последнего звонка». Тогда ограничения также касались крепкого алкоголя, пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, исключение было сделано для предприятий общественного питания. В тот же день аналогичные меры приняла Херсонская область – губернатор Владимир Сальдо ввел тотальный запрет на розничную продажу спиртного 26 мая.