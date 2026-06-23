Более чем в 40 регионах России ограничат продажу алкоголя в День молодежи
Власти более чем 40 российских регионах введут запрет на розничную продажу алкоголя 27 июня в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на региональные нормативные акты.
В 2026 г. День молодежи отмечается 27 июня – в последнюю субботу первого летнего месяца. В этот же день Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести выпускные вечера в школах.
Ограничения коснутся республик Башкортостан, Алтай, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Хакасия и Чувашия, а также Хабаровского, Камчатского и Забайкальского краев. Запрет будет действовать в Амурской, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях.
Кроме того, продажу алкоголя ограничат в Ненецком и Чукотском автономных округах, Ямало-Ненецком автономном округе, Севастополе, Херсонской области, а также в Луганской народной республике. В ДНР действует отдельная норма, запрещающая розничную реализацию алкогольной продукции в дни проведения выпускных вечеров, включая 27 июня.
Особый порядок будет действовать и в Санкт-Петербурге, где 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этот день в городе также будет введен запрет на продажу алкогольной продукции.
18 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил введение полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в дни школьных выпускных. Запрет введен 20 и 27 июня. Он добавил, что запрет распространяется на реализацию крепкого алкоголя, а также на продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Исключение составят предприятия, осуществляющие продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. За нарушение запрета предусмотрен административный штраф, добавил губернатор.
Запорожская область также вводила аналогичный запрет на продажу алкоголя 26 мая, в день проведения «Последнего звонка». Тогда ограничения также касались крепкого алкоголя, пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, исключение было сделано для предприятий общественного питания. В тот же день аналогичные меры приняла Херсонская область – губернатор Владимир Сальдо ввел тотальный запрет на розничную продажу спиртного 26 мая.