Пять поездов «Таврия» задержались из-за перекрытия Крымского моста
Пять поездов «Таврия» задерживаются в пути из-за временного закрытия Крымского моста. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Сейчас железнодорожное движение по мосту открыто. Задерживаются два поезда из Симферополя в Москву (на 1,5 и 2 часа), из Керчи в Санкт-Петербург (на 4,5 часа), из Керчи в Москву (на 4,5 часа) и из Керчи в Челябинск (на 1,5 часа).
Указывается, что время в пути может измениться.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто 22 июня.