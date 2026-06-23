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Пять поездов «Таврия» задержались из-за перекрытия Крымского моста

Ведомости

Пять поездов «Таврия» задерживаются в пути из-за временного закрытия Крымского моста. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Сейчас железнодорожное движение по мосту открыто. Задерживаются два поезда из Симферополя в Москву (на 1,5 и 2 часа), из Керчи в Санкт-Петербург (на 4,5 часа), из Керчи в Москву (на 4,5 часа) и из Керчи в Челябинск (на 1,5 часа).

Указывается, что время в пути может измениться.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто 22 июня.

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