На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

В конце мая Крым и Севастополь столкнулись с проблемой поставок топлива из-за украинских атак. 21 июня в Крыму и Севастополе приостановили продажу топлива для гражданских лиц, часть потребителей обесточена из-за повреждения электросетей. Топливо будет отпускаться только тем службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.