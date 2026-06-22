На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в Telegram-канале дороги.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в сообщении.
В конце мая Крым и Севастополь столкнулись с проблемой поставок топлива из-за украинских атак. 21 июня в Крыму и Севастополе приостановили продажу топлива для гражданских лиц, часть потребителей обесточена из-за повреждения электросетей. Топливо будет отпускаться только тем службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.
Накануне в Севастополе также ввели ряд временных ограничительных мер, затрагивающих работу транспорта, объектов торговли, городской инфраструктуры и проведение массовых мероприятий.