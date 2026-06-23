В Воронежской области объявили траур по погибшим во время атаки ВСУ
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о трауре в связи с гибелью пяти человек при ракетном ударе вооруженных сил Украины по региональному центру. Траурные дни продлятся с 23 по 25 июня, сообщил он в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что на очередном заседании оперштаба обсуждались последствия ракетной атаки, оказавшейся для Воронежской области самой тяжелой за последнее время.
«Погибли пять мирных жителей, множеству наших земляков понадобилась помощь врачей. Сделаем для пострадавших все возможное», – пообещал Гусев.
На три дня в области приспустят государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям было рекомендовано скорректировать содержание трансляций и воздержаться от развлекательных мероприятий.
Ракетный удар по промышленному объекту в левобережной части Воронежа был нанесен украинскими силами 22 июня. Начался пожар, он уже ликвидирован. Несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью. Гусев сообщал, что всем пострадавшим будет оказана материальная поддержка. Семьи погибших получат по 1 млн руб., а люди с тяжелыми ранениями – по 300 000 руб. Также поручено организовать адресную помощь родственникам погибших.