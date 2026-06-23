В Воронежской области объявили траур по погибшим во время атаки ВСУ

Ракетный удар по промышленному объекту в левобережной части Воронежа был нанесен украинскими силами 22 июня. Начался пожар, он уже ликвидирован. Несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью. Гусев сообщал, что всем пострадавшим будет оказана материальная поддержка. Семьи погибших получат по 1 млн руб., а люди с тяжелыми ранениями – по 300 000 руб. Также поручено организовать адресную помощь родственникам погибших.