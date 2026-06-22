В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

Пять человек погибли в результате ракетной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж. Еще несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев по итогам расширенного заседания оперативного штаба.