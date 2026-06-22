В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человекСемьи жертв украинской атаки получат материальную компенсацию в 1 млн рублей
Пять человек погибли в результате ракетной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж. Еще несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев по итогам расширенного заседания оперативного штаба.
По словам главы региона, большинство пострадавших после оказания необходимой помощи были отпущены домой.
После удара на промышленном объекте в левобережной части Воронежа возник пожар, открытое горение удалось ликвидировать к 16:30. Возгорание полностью потушено, работы по разбору конструкций продолжаются. По данным Роспотребнадзора, проведенные замеры качества воздуха не выявили превышения концентрации опасных веществ.
Повреждения фасадов и остекления получили десять многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домовладений, где в основном повреждены кровли. Власти зарегистрировали около 50 обращений, связанных с повреждением автомобилей.
Губернатор сообщил, что всем пострадавшим будет оказана материальная поддержка. Семьи погибших получат по 1 млн руб., а гражданам, получившим тяжелые ранения, выплатят по 300 000 руб. Также поручено организовать адресную помощь родственникам погибших.
Гусев подчеркнул, что значительная часть сотрудников предприятия смогла своевременно укрыться в убежище после сигнала тревоги и избежала травм. По его словам, среди пострадавших оказались люди, проигнорировавшие предупреждения о ракетной опасности. Глава региона вновь призвал жителей внимательно относиться к сообщениям экстренных служб и соблюдать меры безопасности.
22 июня Гусев сообщал о введении режима ЧС на отдельных улицах Железнодорожного района после атаки, в результате которой пострадали люди и были повреждены здания.
Губернатор Воронежской области подчеркнул, что основной ущерб пришелся на производственный объект. Существенные повреждения получили верхние этажи одного из зданий предприятия. Кроме того, в результате происшествия пострадали фасады расположенных поблизости многоквартирных домов. Специалисты продолжают обследование территории и оценку масштабов разрушений.