Гусев: промпредприятие получило повреждения при ударе ВСУ по Воронежу

Гусев: промпредприятие получило повреждения при ударе ВСУ по ВоронежуПострадали три человека
При украинской атаке на Воронеж повреждены производственные объекты, пострадали три человека, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.
Над городом сбили «несколько высокоскоростных воздушных целей». Гусев сообщил, что при атаке повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей.
«На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном – в тяжелом состоянии», – написал он.
Глава региона предупредил о недопустимости публикации фото и видео с последствиями атак. Он также рекомендовал не приближаться к упавшим обломкам.
За ночь 22 июня над Россией сбили 301 украинский беспилотник. Российские силы ПВО уничтожили воздушные цели над территориями Воронежской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.