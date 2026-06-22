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Главная / Общество /

В Воронеже ввели режим ЧС после атаки ВСУ на предприятие

Ведомости

Власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах Железнодорожного района после атаки, в результате которой пострадали люди и были повреждены здания. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев по итогам заседания оперативного штаба.

По словам главы области, в результате инцидента есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. Службы продолжают осматривать территорию предприятия. Гусев отметил, что количество пострадавших уточняется.

Губернатор Воронежской области подчеркнул, основной ущерб пришелся на производственный объект. Существенные повреждения получили верхние этажи одного из зданий предприятия. Кроме того, в результате происшествия пострадали фасады расположенных поблизости многоквартирных домов. Специалисты продолжают обследование территории и оценку масштабов разрушений.

22 июня Гусев сообщил, что при украинской атаке на Воронеж повреждены производственные объекты и пострадали три человека. Над городом сбили «несколько высокоскоростных воздушных целей». Гусев сообщил, что при атаке повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей.

За ночь 22 июня дежурные средства ПВО сбили 301 украинский беспилотник над российскими регионами.

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