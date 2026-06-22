В Воронеже ввели режим ЧС после атаки ВСУ на предприятие

22 июня Гусев сообщил, что при украинской атаке на Воронеж повреждены производственные объекты и пострадали три человека. Над городом сбили «несколько высокоскоростных воздушных целей». Гусев сообщил, что при атаке повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей.