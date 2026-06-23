Заслуженный артист РФ Юкавский спрыгнул с моста в Москве

Юкавский родился в 1970 г. в Москве. Он получил образование в Государственном музыкальном училище имени Гнесиных (отделение музыкальной комедии), а также ГИТИСе (факультет «Актер музыкального театра»). Певец работал в Большом театре, с 1994 г. был ведущим солистом Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б.А. Покровского. В 2008 г. он стал заслуженным артистом России.