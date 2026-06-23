Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GMKN128,8-1,14%CNY Бирж.10,954-0,32%IMOEX2 324,55+0,27%RTSI992,72+0,27%RGBI115,67-0,22%RGBITR767,68-0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Заслуженный артист РФ Юкавский спрыгнул с моста в Москве

Ведомости

Оперный певец, заслуженный артист РФ Герман Юкавский спрыгнул с моста в реку на Болотной набережной. Его спасли, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, Юкавский прыгнул в реку с моста после скандала с супругой. В указанный момент он был пьян», – рассказал агентству собеседник.

По его словам, певец не пострадал. После спасения его госпитализировали в психиатрическую больницу.

Юкавский родился в 1970 г. в Москве. Он получил образование в Государственном музыкальном училище имени Гнесиных (отделение музыкальной комедии), а также ГИТИСе (факультет «Актер музыкального театра»). Певец работал в Большом театре, с 1994 г. был ведущим солистом Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б.А. Покровского. В 2008 г. он стал заслуженным артистом России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте