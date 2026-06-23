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Суд арестовал напавшего на детский лагерь «Орленок» в Туве

Ведомости

Суд в Туве отправил под арест на два месяца мужчину, обвиняемого в нападении на воспитанников детского лагеря «Орленок». Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 21 июня 24-летний житель Кызыла, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в корпус лагеря на озере Чагытай и совершил противоправные действия в отношении 14 детей.

«При предъявлении обвинения фигурант вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично», – сообщили в СК.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по делу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

О нападении стало известно 21 июня. Изначально сообщалось о 13 пострадавших детях, позднее их число увеличилось до 14. После происшествия сотрудники лагеря задержали мужчину и передали его прибывшим полицейским. Пострадавших осмотрели медики и оказали им необходимую помощь.

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