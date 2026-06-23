Суд арестовал напавшего на детский лагерь «Орленок» в Туве
Суд в Туве отправил под арест на два месяца мужчину, обвиняемого в нападении на воспитанников детского лагеря «Орленок». Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, вечером 21 июня 24-летний житель Кызыла, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в корпус лагеря на озере Чагытай и совершил противоправные действия в отношении 14 детей.
«При предъявлении обвинения фигурант вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично», – сообщили в СК.
Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по делу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
О нападении стало известно 21 июня. Изначально сообщалось о 13 пострадавших детях, позднее их число увеличилось до 14. После происшествия сотрудники лагеря задержали мужчину и передали его прибывшим полицейским. Пострадавших осмотрели медики и оказали им необходимую помощь.