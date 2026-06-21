Что известно о нападении на детский лагерь в Туве

5 февраля в Бугуруслане Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад. Он поднялся на второй этаж и ранил одну из воспитательниц. Воспитанники детского сада не пострадали. После нападения персонал активировал тревожную кнопку, а другая воспитательница обезвредила нападавшего и удерживала его до приезда полиции. Это и позволило избежать жертв.