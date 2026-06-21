Что известно о нападении на детский лагерь в Туве

Что известно о нападении на детский лагерь в ТувеПо предварительным данным, пострадали 13 несовершеннолетних
В Туве мужчина 2001 г. р. проник в детский лагерь «Орленок» на озере Чагытай и напал на детей, сообщили в региональном ГУ МВД. Мужчина также сломал мебель.
Как пишет ТАСС, пострадали 13 детей. В корпусе было 30 человек.
По данным полиции, мужчина был пьян. Его задержали сотрудники лагеря и передали прибывшим полицейским. Медики осмотрели пострадавших детей и оказали им необходимую помощь. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сотрудники СК оценят действия и бездействие должностных лиц, отвечавших за безопасность в лагере.
Прокуратура Тувы даст оценку соблюдению требований федерального законодательства об образовании и о защите прав несовершеннолетних.
5 февраля в Бугуруслане Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад. Он поднялся на второй этаж и ранил одну из воспитательниц. Воспитанники детского сада не пострадали. После нападения персонал активировал тревожную кнопку, а другая воспитательница обезвредила нападавшего и удерживала его до приезда полиции. Это и позволило избежать жертв.