Прощание с народным артистом Ножкиным пройдет 25 июня в храме Христа Спасителя

Артист получил высшее образование в Театральной студии эстрадных искусств Московского театра эстрады в 1961 г. В кино он начал сниматься с 1967 г., дебютировав в музыкальном фильме «На два часа раньше». Среди его известных работ – фильмы и сериалы «Ошибка резидента» и «Судьба резидента», «У озера», «Хождение по мукам», «В начале славных дел» и «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение». Актер получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1974 г. и народного артиста – в 1980-м.