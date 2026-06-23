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Прощание с народным артистом Ножкиным пройдет 25 июня в храме Христа Спасителя

Ведомости

Прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным состоится в храме Христа Спасителя 25 июня, сообщила гильдия актеров Союза кинематографистов России.

«Прощание с Михаилом Ивановичем Ножкиным состоится 25 июня в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. Начало в 10:30», – написали представители гильдии.

Ножкин умер 22 июня на 90-м году жизни. Коллеги артиста посчитали глубоко символичным то, что это произошло именно в День памяти и скорби – годовщину начала Великой Отечественной войны.

Артист получил высшее образование в Театральной студии эстрадных искусств Московского театра эстрады в 1961 г. В кино он начал сниматься с 1967 г., дебютировав в музыкальном фильме «На два часа раньше». Среди его известных работ – фильмы и сериалы «Ошибка резидента» и «Судьба резидента», «У озера», «Хождение по мукам», «В начале славных дел» и «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение». Актер получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1974 г. и народного артиста – в 1980-м.

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