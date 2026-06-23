Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин

В 1974 г. Ножкин был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 1980-м – народного артиста РСФСР. Он также был лауреатом Государственной премии РСФСР. В 2011 г. награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.



21 июня на 53-м году жизни после тяжелой болезни умер доцент Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков. 12 мая стало известно, что причиной смерти заслуженного артиста России Вадима Александрова (скончался 8 мая на 88-м году жизни) стала травма головы, полученная в результате падения. 30 марта на 63-м году жизни от сердечной недостаточности умер украинский актер, участник комик-труппы «Маски» Владимир Комаров.