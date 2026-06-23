Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин
Народный артист РСФСР, актер театра и кино, поэт и музыкант Михаил Ножкин скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщила Гильдия актеров Союза кинематографистов России.
Артист умер 22 июня 2026 г. В Союзе кинематографистов отметили, что коллеги назвали глубоко символичным то, что его земной путь завершился именно в День памяти и скорби – годовщину начала Великой Отечественной войны.
Михаил Иванович Ножкин родился 19 января 1937 г. в Москве. Окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады в 1961 г. В кино начал сниматься с 1967 г., дебютировав в музыкальном фильме «На два часа раньше». Среди его известных работ – фильмы и сериалы «Ошибка резидента» и «Судьба резидента», «У озера», «Хождение по мукам», «В начале славных дел» и «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение».
Ножкин также был автором текстов песен к кинофильмам «Золотые рога», «Финист – Ясный сокол» и др. Он написал Гимн «Бессмертного полка», его авторские песни «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия» стали народными.
В 1974 г. Ножкин был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 1980-м – народного артиста РСФСР. Он также был лауреатом Государственной премии РСФСР. В 2011 г. награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
21 июня на 53-м году жизни после тяжелой болезни умер доцент Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков. 12 мая стало известно, что причиной смерти заслуженного артиста России Вадима Александрова (скончался 8 мая на 88-м году жизни) стала травма головы, полученная в результате падения. 30 марта на 63-м году жизни от сердечной недостаточности умер украинский актер, участник комик-труппы «Маски» Владимир Комаров.