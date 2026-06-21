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Умер преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков

Ведомости

На 53-м году жизни после тяжелой болезни умер доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ, член Гильдии режиссеров-педагогов по пластике Вячеслав Рыбаков. Об этом школа-студия сообщила в Telegram-канале.

В 1995 г. Рыбаков окончил Ярославский театральный институт, а в 1998 г. завершил ассистентуру-стажировку в Щукинском училище, где специализировался на пластической выразительности актера.

В Школе-студии МХАТ он преподавал с 1997 г., пользовался доверием студентов и прививал им любовь к сценическому движению. 

«Это был человек, образовывающий не только тело артиста, но и его этику, философию жизни. Сценический бой – то, что является сутью образовательной технологии Вячеслава Рыбакова, – оказывается формой борьбы за жизнь, конфликтом, противоборством в метафизическом плане», – говорится в сообщении.

14 января в возрасте 64 лет скончался ректор Школы-студии МХАТ, актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий. 

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