Умер преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков

«Это был человек, образовывающий не только тело артиста, но и его этику, философию жизни. Сценический бой – то, что является сутью образовательной технологии Вячеслава Рыбакова, – оказывается формой борьбы за жизнь, конфликтом, противоборством в метафизическом плане», – говорится в сообщении.