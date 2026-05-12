Причиной смерти актера Вадима Александрова стала травма головы

Причиной смерти заслуженного артиста России Вадима Александрова стала травма головы, полученная в результате падения. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в семье покойного.

По словам собеседника, Александрова нашли лежащим в коридоре в его квартире.

«У него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился», – сказал источник.

Александров долгое время был болен онкологией, уточнили в семье.

По данным ТАСС, Александрова кремируют в Люблинском морге 13 мая.

Александров умер 8 мая на 88-м году жизни. Он известен своими работами в фильмах «Усатый нянь», «Женщина, которая поет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Однажды, двадцать лет спустя» и других. У него были эпизодические роли в сериалах «Моя прекрасная няня», «Воронины», «Папины дочки».

