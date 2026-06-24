Кравцов показал новые учебники по обществознанию
В Минпросвещения РФ показали новые учебники по обществознанию для девятых и десятых классов. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, предмет теперь будет «достаточно выверенным».
«С 1 сентября все школьники нашей страны будут обучаться по этим учебникам. У нас предмет "Обществознание" до этого носил такой, чуть абстрактный характер. И можно сказать, был недостаточно интересный. Сейчас это прикладной курс, очень выверенный», – сказал он.
«Ведомости» ознакомились с содержанием учебника. Он состоит из пяти разделов: «Человек и общество», «Государство и право», «Культура», «Экономика», а также «Россия на пути в будущее».
Один параграф посвящен традиционным ценностям российского общества. К ним авторы относят: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, коллективизм, крепкую семью, историческую память, преемственность поколений и единство народов России. В том же параграфе авторы учебника критикуют Запад, высказывая мнение о том, что элиты в западных странах подрывают традиционные ценности, чтобы удержать в своих руках власть.
В этой же главе есть параграф, посвященный информационному пространству современного общества, где разбираются понятия «дезинформация», «фейк» и «информационная война».