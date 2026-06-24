Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LKOH4 155,5-2,75%CNY Бирж.10,982+0,37%IMOEX2 288,2-2,04%RTSI966-2,04%RGBI115,87+0,01%RGBITR769,19+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Кравцов показал новые учебники по обществознанию

Ведомости

В Минпросвещения РФ показали новые учебники по обществознанию для девятых и десятых классов. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, предмет теперь будет «достаточно выверенным».

«С 1 сентября все школьники нашей страны будут обучаться по этим учебникам. У нас предмет "Обществознание" до этого носил такой, чуть абстрактный характер. И можно сказать, был недостаточно интересный. Сейчас это прикладной курс, очень выверенный», – сказал он.

«Ведомости» ознакомились с содержанием учебника. Он состоит из пяти разделов: «Человек и общество», «Государство и право», «Культура», «Экономика», а также «Россия на пути в будущее».

С сентября девятиклассники начнут изучать обществознание по новому учебнику

Общество

Один параграф посвящен традиционным ценностям российского общества. К ним авторы относят: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, коллективизм, крепкую семью, историческую память, преемственность поколений и единство народов России. В том же параграфе авторы учебника критикуют Запад, высказывая мнение о том, что элиты в западных странах подрывают традиционные ценности, чтобы удержать в своих руках власть.

В этой же главе есть параграф, посвященный информационному пространству современного общества, где разбираются понятия «дезинформация», «фейк» и «информационная война».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её