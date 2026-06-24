Кравцов показал новые учебники по обществознанию

«С 1 сентября все школьники нашей страны будут обучаться по этим учебникам. У нас предмет "Обществознание" до этого носил такой, чуть абстрактный характер. И можно сказать, был недостаточно интересный. Сейчас это прикладной курс, очень выверенный», – сказал он.