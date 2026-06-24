Замминистра юстиции назвал сожительство без брака угрозой безопасности России

23 июня председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что пошлина за регистрацию брака «снижает градус торжества», поэтому необходимо проработать вопрос о ее возможной отмене. Она одобрила слова члена палаты молодых законодателей Анастасии Авдеевой о том, что пошлина составляет всего 350 руб., но оказывает негативный эмоциональный эффект. По словам Авдеевой, выпадающие в результате отмены пошлины доходы бюджета могли бы быть компенсированы на счет повышения размера пошлины при расторжении брака.