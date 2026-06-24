Замминистра юстиции назвал сожительство без брака угрозой безопасности России
Прямой угрозой безопасности России стала тенденция сожительства граждан без регистрации брака, заявил замглавы Минюста РФ Вадим Баланин в ходе Петербургского международного юридического форума.
«Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака, и такие тенденции можно рассматривать как прямую угрозу безопасности нашей страны», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Баланина, Минюст выражает поддержку укреплению семейных отношений и принятию мер по противодействию разрушению традиционных идеологий. Он отметил, что в течение двух лет ведомство проводит мониторинг по внесению изменений в семейный кодекс.
23 июня председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что пошлина за регистрацию брака «снижает градус торжества», поэтому необходимо проработать вопрос о ее возможной отмене. Она одобрила слова члена палаты молодых законодателей Анастасии Авдеевой о том, что пошлина составляет всего 350 руб., но оказывает негативный эмоциональный эффект. По словам Авдеевой, выпадающие в результате отмены пошлины доходы бюджета могли бы быть компенсированы на счет повышения размера пошлины при расторжении брака.