В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2

17 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело после катастрофы легкомоторного самолета на территории Московской области. В результате авиапроисшествия погибли два человека. Расследование ведется по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Количество пострадавших еще уточняется. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, инцидент произошел на аэродроме Вихрево в Подмосковье. После поступления информации о происшествии надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности полетов.