В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
В районе хутора Прикубанский Краснодарского края произошло крушение вертолета Ми-2. Об этом сообщили в оперативных службах региона, передает ТАСС.
По предварительной информации, на борту находился один человек. В ЕДДС Славянского района сообщили, что пилот погиб. На месте происшествия работают спасательные службы.
По данным источника агентства, воздушное судно осуществляло обработку сельхозугодий.
17 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело после катастрофы легкомоторного самолета на территории Московской области. В результате авиапроисшествия погибли два человека. Расследование ведется по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Количество пострадавших еще уточняется. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, инцидент произошел на аэродроме Вихрево в Подмосковье. После поступления информации о происшествии надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности полетов.
6 мая в Омской области упал легкомоторный самолет «Аэропракт-22», в результате крушения погибли два человека. Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). Самолет вылетел с площадки вблизи деревни Кошкарево Омской области.