СК подтвердил гибель двух человек при крушении самолета в Омской области
На борту сверхлегкого самолета «Аэропракт-22L2», рухнувшего в Омской области, было два человека. Они погибли, сообщил Следственный комитет (СК) России.
Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).
По данным следствия, 6 мая самолет вылетел с площадки вблизи деревни Кошкарево Омской области. Пилот сообщил, что намерен вернуться на место взлета, после чего связь с судном оборвалась. Обломки самолета нашли в 4 км от места взлета.
На место крушения выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и криминалисты следственного управления на транспорте.
ТАСС писал, что авиакатастрофа произошла в 13:00 по местному времени (10:00 мск). «Аэропракт-22» занимался мониторингом лесных пожаров.