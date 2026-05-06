VTBR90,91-1,29%CNY Бирж.10,97-0,75%IMOEX2 613,61-1,16%RTSI1 092,77-1,16%RGBI119,49-0,04%RGBITR780,82-0,01%
Главная / Общество /

СК подтвердил гибель двух человек при крушении самолета в Омской области

Ведомости

На борту сверхлегкого самолета «Аэропракт-22L2», рухнувшего в Омской области, было два человека. Они погибли, сообщил Следственный комитет (СК) России.

Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

По данным следствия, 6 мая самолет вылетел с площадки вблизи деревни Кошкарево Омской области. Пилот сообщил, что намерен вернуться на место взлета, после чего связь с судном оборвалась. Обломки самолета нашли в 4 км от места взлета.

На место крушения выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и криминалисты следственного управления на транспорте.

ТАСС писал, что авиакатастрофа произошла в 13:00 по местному времени (10:00 мск). «Аэропракт-22» занимался мониторингом лесных пожаров.

