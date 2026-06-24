Бывшего депутата Мосгордумы Круглова приговорили к семи годам колонии

В ходе судебного процесса сторона обвинения запрашивала более строгое наказание. Прокуратура просила назначить Круглову восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Защита, в свою очередь, заявила о намерении обжаловать вынесенное решение, назвав приговор незаконным, необоснованным и немотивированным.