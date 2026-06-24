Бывшего депутата Мосгордумы Круглова приговорили к семи годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы признал виновным бывшего депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Максима Круглова и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом сообщил адвокат осужденного Сергей Бадамшин «Ведомостям».
По словам защитника, суд установил вину Круглова по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Он также уточнил, что дополнительно суд запретил бывшему депутату в течение трех лет администрировать интернет-сайты. Защита обжалует приговор.
В ходе судебного процесса сторона обвинения запрашивала более строгое наказание. Прокуратура просила назначить Круглову восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Защита, в свою очередь, заявила о намерении обжаловать вынесенное решение, назвав приговор незаконным, необоснованным и немотивированным.
Круглова арестовали в октябре 2025 г. Ему предъявили обвинение в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Речь идет о посте, опубликованном в апреле 2022 г.