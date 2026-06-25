МВД предупредило о фейковом Telegram-боте по получению соцвыплат
Мошенники в своих схемах используют фейковый Telegram-бот, который якобы позволяет гражданам получить социальные выплаты, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По данным киберполиции, аферисты направляют сообщения жертвам от имени государственной организации. Они предлагают им получить денежное вознаграждение на сумму более 200 000 руб. Затем пользователю направляются реквизиты для оплаты «гарантированного талона».
Злоумышленники также отправляют жертвам скриншоты фейковых отзывов, где выплаты называются успешными. В управлении МВД напомнили, что государственные организации никогда не предлагают получить дополнительную социальную поддержку по Telegram-боту. Информацию о выплатах можно узнать на сайте Социального фонда РФ, подчеркнуло ведомство.
25 июня Роскачество сообщило, что мошенники под видом представителей крупных предприятий обещают поступающим целевое обучение с трудоустройством и стипендией, но в действительности крадут доступ к аккаунтам на «Госуслугах». Они создают фишинговые сайты и группы в соцсетях, где предлагают «забронировать» место по целевому набору. От абитуриентов требуют заполнить анкету и подтвердить номер телефона. Введя паспортные данные, СНИЛС и код из СМС, жертвы передают мошенникам доступ к своему профилю на «Госуслугах».