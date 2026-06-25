МВД предупредило о фейковом Telegram-боте по получению соцвыплат

25 июня Роскачество сообщило, что мошенники под видом представителей крупных предприятий обещают поступающим целевое обучение с трудоустройством и стипендией, но в действительности крадут доступ к аккаунтам на «Госуслугах». Они создают фишинговые сайты и группы в соцсетях, где предлагают «забронировать» место по целевому набору. От абитуриентов требуют заполнить анкету и подтвердить номер телефона. Введя паспортные данные, СНИЛС и код из СМС, жертвы передают мошенникам доступ к своему профилю на «Госуслугах».