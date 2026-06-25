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Роскачество предупредило о новой схеме обмана абитуриентов

Ведомости

Эксперты Роскачества предупредили о новой мошеннической схеме, нацеленной на абитуриентов. Злоумышленники под видом представителей крупных предприятий обещают поступающим целевое обучение с трудоустройством и стипендией, но в действительности крадут доступ к аккаунтам на «Госуслугах», пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Мошенники создают фишинговые сайты и группы в соцсетях, где предлагают «забронировать» место по целевому набору. От абитуриентов требуют заполнить анкету и подтвердить номер телефона. Введя паспортные данные, СНИЛС и код из СМС, жертвы передают мошенникам доступ к своему профилю на «Госуслугах».

В Роскачестве напомнили, что целевое обучение оформляется только через официальные каналы – портал «Госуслуги», платформу «Работа в России» или напрямую через предприятие. Никаких анкет на сторонних сайтах, предоплат и отправки кодов не требуется. При подозрительных предложениях эксперты советуют немедленно обращаться в полицию.

23 июня Госдума приняла закон о праве потерпевших от хищения денег с банковского счета подавать иск к владельцу использованного мошенниками счета. Документ разрешает подачу исков о взыскании неосновательного обогащения или о возмещении имущественного вреда не только по месту жительства ответчика, но и по месту жительства истца или по месту расследования дела.

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