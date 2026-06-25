Роскачество предупредило о новой схеме обмана абитуриентов

23 июня Госдума приняла закон о праве потерпевших от хищения денег с банковского счета подавать иск к владельцу использованного мошенниками счета. Документ разрешает подачу исков о взыскании неосновательного обогащения или о возмещении имущественного вреда не только по месту жительства ответчика, но и по месту жительства истца или по месту расследования дела.