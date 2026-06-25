Ребенок и взрослый погибли при атаках ВСУ на Крым
В результате украинских атак на село Денисовка Симферопольского района и Красногвардейский район погибли два человека, включая ребенка. Еще двое были ранены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку», – пообещал он.
За ночь силы ПВО сбили 269 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Помимо Крыма, атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря.
Утром 25 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали два беспилотника на подлете к Москве.