ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе
Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя, который пытался совершить теракт в здании одного из районных судов ДНР. Преступление готовилось по заданию украинских спецслужб, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ведомства, задержанный установил контакт с представителем украинской стороны через Telegram. По его указанию он изъял из тайника самодельное взрывное устройство и должен был привести его в действие в здании суда.
«Для совершения подрыва по указанию куратора злоумышленник прибыл к зданию суда, где был задержан сотрудниками ФСБ России», – говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовные дела по ст. 275 (госизмена), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Сейчас задержанный находится под стражей.
23 июня ФСБ и Следком РФ пресекли попытку украинских спецслужб совершить двойной теракт в Пятигорске. Задержаны две россиянки, которые по заданию Киева должны были доставить взрывные устройства к зданию правоохранительных органов. У обеих девушек обнаружили самодельные бомбы мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Устройства обезвредили, обошлось без пострадавших.