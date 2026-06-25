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Главная / Общество /

ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя, который пытался совершить теракт в здании одного из районных судов ДНР. Преступление готовилось по заданию украинских спецслужб, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, задержанный установил контакт с представителем украинской стороны через Telegram. По его указанию он изъял из тайника самодельное взрывное устройство и должен был привести его в действие в здании суда.

«Для совершения подрыва по указанию куратора злоумышленник прибыл к зданию суда, где был задержан сотрудниками ФСБ России», – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовные дела по ст. 275 (госизмена), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Сейчас задержанный находится под стражей.

23 июня ФСБ и Следком РФ пресекли попытку украинских спецслужб совершить двойной теракт в Пятигорске. Задержаны две россиянки, которые по заданию Киева должны были доставить взрывные устройства к зданию правоохранительных органов. У обеих девушек обнаружили самодельные бомбы мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Устройства обезвредили, обошлось без пострадавших.

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