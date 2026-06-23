ФСБ предотвратила двойной теракт в Пятигорске

На подходе к одному из зданий силовых ведомств задержали девушку 2006 года рождения. В ее рюкзаке обнаружили самодельную бомбу мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Сразу после этого ввели усиленные меры безопасности и начали поиск возможных соучастников. В итоге рядом с объектом задержали еще одну гражданку России 1979 года рождения, которая по указанию украинских кураторов несла аналогичное устройство к месту первого взрыва, где уже работала следственно-оперативная группа .