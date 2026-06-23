ФСБ предотвратила двойной теракт в Пятигорске
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета пресекли попытку украинских спецслужб совершить двойной теракт в Пятигорске. Задержаны две россиянки, которые по заданию Киева должны были доставить взрывные устройства к зданию правоохранительных органов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
На подходе к одному из зданий силовых ведомств задержали девушку 2006 года рождения. В ее рюкзаке обнаружили самодельную бомбу мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Сразу после этого ввели усиленные меры безопасности и начали поиск возможных соучастников. В итоге рядом с объектом задержали еще одну гражданку России 1979 года рождения, которая по указанию украинских кураторов несла аналогичное устройство к месту первого взрыва, где уже работала следственно-оперативная группа .
Обе бомбы обезвредили, обошлось без пострадавших.. Как отметили в ФСБ, украинские спецслужбы планировали использовать задержанных в качестве смертниц, не ставя их в известность. Основной целью было нанести максимальные потери среди сотрудников правоохранительных органов.
Следственный отдел СК по Ставропольскому краю возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконная перевозка боеприпасов) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых устройств).
9 июня Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что количество преступлений террористической направленности в Северо-Западном федеральном округе увеличилось более чем в три раза по сравнению с 2023 г. В НАК отметили, что стремление киевского режима к нанесению максимального ущерба экономическому потенциалу и обороноспособности нашей страны проявляется в совершении массированных атак с использованием беспилотных воздушных судов и в попытках вовлечения в террористическую деятельность граждан, преимущественно из числа подростков и молодежи.