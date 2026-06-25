В результате атаки дронов на Брянскую область погибли два человека

Ковальчук также сообщил, что в поселке Десятуха пострадал мужчина, ему была оказана медицинская помощь. В поселке Вишневый Климовского района ранены мужчина и женщина, их доставили в больницу. Еще один пострадавший при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина зарегистрирован в поселке Погар. Его госпитализировали.