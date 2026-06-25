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В результате атаки дронов на Брянскую область погибли два человека

Ведомости

В Брянской области в результате атак беспилотников погибли два человека, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

По словам главы региона, дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль рядом с селом Солова Стародубского района. В результате удара погиб 23-летний водитель и 15-летняя девушка.

Ковальчук также сообщил, что в поселке Десятуха пострадал мужчина, ему была оказана медицинская помощь. В поселке Вишневый Климовского района ранены мужчина и женщина, их доставили в больницу. Еще один пострадавший при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина зарегистрирован в поселке Погар. Его госпитализировали.

За ночь 25 июня дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотников  над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря.

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