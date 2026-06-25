ФСИН показала модель исправительного центра со спортплощадкой и сквером
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ показала модель быстровозводимого исправительного центра для осужденных на принудительные работы в ходе Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.
Конструкция подразумевает наличие 200 мест для осужденных. В модели есть здание общежития для этой категории граждан, а также спортивная площадка, сквер с газонами, место для прогулок со скамейками, парковка для автомобилей. Кроме того, предусмотрен отдельный двор для прогулок тех, кто нарушает условия отбывания, дизельная электростанция и трансформаторная подстанция.
Как подчеркнул представитель ФСИН, исправительный центр должен соответствовать правилам, которые содержатся в указе Минстроя. При этом обязательные требования относятся в первую очередь к зданию общежития, а спортивная площадка и сквер факультативны.
ПМЮФ открылся в петербургском «Экспофоруме» 24 июня и продлится до 26 июня. В прошлом году в нем приняли участие свыше 5600 участников и представителей СМИ, 960 российских и иностранных бизнесменов, 23 иностранных министра. Тогда состоялось 120 мероприятий.