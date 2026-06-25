Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GMKN122,36-0,1%CNY Бирж.11,119+1,35%IMOEX2 244,4+0,04%RTSI945,57+0,04%RGBI114,66-0,88%RGBITR761,56-0,83%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФСИН показала модель исправительного центра со спортплощадкой и сквером

Ведомости

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ показала модель быстровозводимого исправительного центра для осужденных на принудительные работы в ходе Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

Конструкция подразумевает наличие 200 мест для осужденных. В модели есть здание общежития для этой категории граждан, а также спортивная площадка, сквер с газонами, место для прогулок со скамейками, парковка для автомобилей. Кроме того, предусмотрен отдельный двор для прогулок тех, кто нарушает условия отбывания, дизельная электростанция и трансформаторная подстанция.

Как подчеркнул представитель ФСИН, исправительный центр должен соответствовать правилам, которые содержатся в указе Минстроя. При этом обязательные требования относятся в первую очередь к зданию общежития, а спортивная площадка и сквер факультативны.

ПМЮФ открылся в петербургском «Экспофоруме» 24 июня и продлится до 26 июня. В прошлом году в нем приняли участие свыше 5600 участников и представителей СМИ, 960 российских и иностранных бизнесменов, 23 иностранных министра. Тогда состоялось 120 мероприятий.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её