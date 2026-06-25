ФСИН показала модель исправительного центра со спортплощадкой и сквером

Конструкция подразумевает наличие 200 мест для осужденных. В модели есть здание общежития для этой категории граждан, а также спортивная площадка, сквер с газонами, место для прогулок со скамейками, парковка для автомобилей. Кроме того, предусмотрен отдельный двор для прогулок тех, кто нарушает условия отбывания, дизельная электростанция и трансформаторная подстанция.