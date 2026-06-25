Власти Канады отклонили более половины заявок на чемпионат мира по футболу

По данным министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC), наибольшее количество заявок поступило из Ганы, которая 17 июня в Торонто одержала победу над Панамой. Канада рассмотрела как минимум 1725 заявлений на гостевую визу от болельщиков из Ганы, и почти 11% из них были одобрены. Было также обработано 1630 заявлений на получение визы от колумбийских футбольных болельщиков. Хотя эта страна не участвует в матчах группового этапа в Канаде, одобрение получили 69% заявок.