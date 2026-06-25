Власти Канады отклонили более половины заявок на чемпионат мира по футболу
Власти Канады разрешили въезд в страну менее чем половине футбольных болельщиков, подавших заявки на чемпионат мира. Посмотреть чемпионат хотели тысячи человек, сообщает CP24.
С 14 ноября 2025 г. по 31 марта 2026 г. Канада рассмотрела почти 17 000 заявок от футбольных болельщиков из более чем 160 стран и территорий. Въезд в страну разрешили только 41%.
По данным министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC), наибольшее количество заявок поступило из Ганы, которая 17 июня в Торонто одержала победу над Панамой. Канада рассмотрела как минимум 1725 заявлений на гостевую визу от болельщиков из Ганы, и почти 11% из них были одобрены. Было также обработано 1630 заявлений на получение визы от колумбийских футбольных болельщиков. Хотя эта страна не участвует в матчах группового этапа в Канаде, одобрение получили 69% заявок.
Взрослая сборная России все еще отстранена от международных соревнований. Санкции были введены в 2022 г., и российская команда не участвует в чемпионате мира, который проходит с 11 июня по 19 июля 2026 г. в США, Канаде и Мексике.