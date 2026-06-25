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Доля начальной военной подготовки в школах вырастет до 50% с 1 сентября

Ведомости

Доля начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена до 50% с нового учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В настоящее время на НВП отводится около 20% учебного времени.

«С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов», – сказал Кравцова (цитата по «Интерфаксу»).

С 1 сентября в школах также появится новый предмет – «Духовно-нравственная культура России». Для его реализации отобраны 83 героя, включая участников спецоперации, о которых снимут документальные фильмы, отметил министр.

В апреле 2026 г. Минпросвещения утвердило федеральные основные общеобразовательные программы, в рамках которых был введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В марте 2026 г. ведомство разработало проект приказа с требованиями к учебным сборам и правилам безопасного обращения с оружием.

20 июня глава ведомства сообщил, что обновленный стандарт для старшей школы вступит в силу с 1 сентября 2027 г., программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с ИИ включат в перечень метапредметных результатов.

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