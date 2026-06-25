Доля начальной военной подготовки в школах вырастет до 50% с 1 сентября

Доля начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена до 50% с нового учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В настоящее время на НВП отводится около 20% учебного времени.



«С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов», – сказал Кравцова (цитата по «Интерфаксу»).