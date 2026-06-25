Минюст будет искать пропаганду наркотиков и насилия в текстах рэперов

Минюст будет искать пропаганду наркотиков и насилия в текстах рэперовСвириденко считает, что такая музыка лишает общество критического мышления
Минюст фиксирует большое количество примеров пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных устоев в российском рэпе, рассказал замглавы министерства Олег Свириденко. Для поиска этой информации в текстах музыкантов государственное ведомство проводит официальные экспертизы.
«Во многих текстах, а у нас есть официальные экспертизы, мы это наблюдаем, видим, об этом говорят эксперты. Это не моя выдумка. Насилие, отрицание морально-нравственных устоев», – рассказал он на ПМЮФе (цитата по ТАСС).
Свириденко считает, что рэперы, которые подают это как норму и стиль жизни, «оказывают негативное воздействие на общественное сознание». По его мнению, общество из-за творчества таких артистов якобы «теряет способность критически мыслить и отделять реальные факты от ложных манипуляций».
«Я умышленно не буду называть имена и фамилии. В скором времени, я думаю, в текущем и 2027 г., вы все узнаете, когда мы уже официально об этом заявим», – сказал он.
С 1 марта 2026 г. в России вступили в силу поправки в законодательство, которые установили новые меры по запрету пропаганды наркотиков и психотропных веществ в книгах, музыке, кино и СМИ. Их действие распространяется на произведения, обнародованные после 1 августа 1990 г. Тогда в СССР в силу вступил закон о печати, отменивший цензуру средств массовой информации.
В преддверии вступления закона в силу артисты занялись самоцензурой своего творчества. «Ведомости» писали, что в среднем правок для соблюдения закона о запрете пропаганды наркотиков требует половина треков в жанре хип-хоп, а в некоторых каталогах в изменениях нуждаются до 80% треков.