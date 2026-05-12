Более 40% треков требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков

Более 40% треков требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиковНаиболее «юридически уязвимым» жанром, как отмечают эксперты, стал хип-хоп
Для соблюдения закона о запрете пропаганды наркотиков в переработке нуждается 41% музыкальных треков. Это следует из данных исследования юридической фирмы Sample Legal. Эксперты проанализировали более 840 песен разных жанров в каталогах музыкальных сервисов, которые были выпущены до 1 марта 2026 г., т. е. до вступления указанного запрета в силу. Примерно 67% отобранных для изучения песен относятся к хип-хопу, еще 33% – к поп-музыке или року.
Наиболее высокая доля треков, которая требует вмешательства для устранения правовых рисков, зафиксирована в жанре хип-хоп. В среднем она составляет 50%, но в отдельных каталогах доходит и до 80%, фиксируют в Sample Legal. Для сравнения: в поп-каталогах доля треков, требующих переработки, находится в диапазоне 7–18%. Таким образом, жанр стал фактором юридической уязвимости, резюмирует основатель Sample Legal Илья Чамуха.