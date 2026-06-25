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В Москве на ВДНХ открылся антинаркотический «Не/музей»

Яна Суринская

В Москве на ВДНХ начала работу антинаркотическая интерактивная площадка «Не/музей», созданная при участии Главного управления МВД России по Москве и правительства столицы, сообщили «Ведомостям» организаторы площадки. Экспозиция расположена в павильоне № 37 и, по замыслу, должна стать новым форматом профилактики наркомании среди подростков и молодежи.

В отличие от традиционных профилактических мероприятий проект построен на использовании интерактивных технологий и визуальных инсталляций. Экспозиция рассказывает о медицинских, социальных и правовых последствиях употребления наркотиков, а также об ответственности за преступления, связанные с их незаконным оборотом.

В центральной части выставки расположены мультимедийные инсталляции, демонстрирующие процесс разрушительного воздействия наркотических веществ на организм человека, отмечают организаторы. Между тематическими зонами размещена портретная галерея с фотографиями молодых людей до и после развития наркотической зависимости. Кроме того, на площадке установлен интерактивный «прогнозный планшет», который моделирует возможные изменения внешности человека в случае употребления запрещенных веществ.

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По информации организаторов, цель проекта – не только рассказать о вреде наркотиков, но и показать, насколько быстро зависимость способна изменить жизнь человека, его здоровье и социальное положение.

В настоящее время «Не/музей» работает в тестовом режиме и принимает организованные экскурсионные группы. По данным организаторов, экспозицию уже посетили более 10 000 московских школьников и студентов вместе с родителями и педагогами.

Как отмечают создатели проекта, подобный формат профилактической работы реализован впервые. В дальнейшем опыт «Не/музея» может быть использован и в других регионах страны в рамках программ профилактики наркомании среди молодежи.

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