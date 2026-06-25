В Москве на ВДНХ открылся антинаркотический «Не/музей»

В отличие от традиционных профилактических мероприятий проект построен на использовании интерактивных технологий и визуальных инсталляций. Экспозиция рассказывает о медицинских, социальных и правовых последствиях употребления наркотиков, а также об ответственности за преступления, связанные с их незаконным оборотом.