Россиянка Клейменова выиграла чемпионат мира по шахматам среди девушек до 18 лет

После этой победы Клейменова набрала 9,5 очка и за тур до окончания соревнований стала недосягаемой для ближайшей преследовательницы – представительницы Индии Пратитеи Бордолои, в активе которой 8 очков. Чемпионат мира среди юношей и девушек в возрастных категориях до 14, 16 и 18 лет завершится 26 июня.