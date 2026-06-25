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Россиянка Клейменова выиграла чемпионат мира по шахматам среди девушек до 18 лет

Ведомости

Российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно стала победительницей чемпионата мира среди девушек до 18 лет. Состязания проходят в итальянском Монтесильвано, сообщает «РИА Новости».

В партии предпоследнего, 10-го тура, Клейменова белыми фигурами победила россиянку Лейлу Табермакову. Встреча завершилась на 59-м ходу.

После этой победы Клейменова набрала 9,5 очка и за тур до окончания соревнований стала недосягаемой для ближайшей преследовательницы – представительницы Индии Пратитеи Бордолои, в активе которой 8 очков. Чемпионат мира среди юношей и девушек в возрастных категориях до 14, 16 и 18 лет завершится 26 июня.

11 июня сообщалось, что Международная шахматная федерация (FIDE) временно приостановила членство Федерации шахмат России. В организации пояснили, что решение связано с неисполнением федерацией постановления Спортивного арбитражного суда (CAS) в установленный срок. При этом FIDE подчеркнула, что российские шахматисты по-прежнему могут участвовать в международных турнирах в соответствии с действующими правилами федерации.

В марте CAS обязал Федерацию шахмат России в течение 90 дней прекратить работу на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму.

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