FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России

В марте CAS обязал Федерацию шахмат России в течение 90 дней прекратить деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. Тогда сообщалось, что невыполнение этого требования может повлечь трехлетнюю дисквалификацию организации.