FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России
Международная шахматная федерация (FIDE) временно приостановила членство Федерации шахмат России. Об этом говорится в опубликованном сообщении организации.
Как пояснили в FIDE, решение связано с неисполнением Федерацией шахмат России постановления Спортивного арбитражного суда (CAS) в установленный срок.
При этом в организации подчеркнули, что продолжают придерживаться курса на защиту прав отдельных шахматистов. Поэтому те смогут участвовать в турнирах в соответствии с правилами FIDE.
В марте CAS обязал Федерацию шахмат России в течение 90 дней прекратить деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. Тогда сообщалось, что невыполнение этого требования может повлечь трехлетнюю дисквалификацию организации.
В конце 2025 г. генеральная ассамблея FIDE поддержала возвращение российских шахматистов к выступлениям с национальным флагом и гимном. За соответствующее решение проголосовал 61 делегат, против высказался 51 участник голосования.