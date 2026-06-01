CNY Бирж.10,566+0,75%UTAR10+1,52%CHKZ16 500+2,17%IMOEX2 582,63+0,66%RTSI1 145,53+0,66%RGBI118,65-0,17%RGBITR781,58-0,07%
Россия призвала наказать главу Украинской шахматной федерации

Федерация шахмат России (ФШР) потребовала начать дисциплинарное расследование против президента Украинской шахматной федерации (УШФ) Александра Камышина. Это следует из заявления на сайте российской организации.

Призыв российской шахматной федерации связан с заявлениями Камышина, в которых он призывает наносить удары по российским городам. ФШР считает, что его действия и поддержка военных действий, приводящих к гибели российских граждан, а также «упоминания об оружии, используемом для этого и привлекающем шахматные символы», нарушают большинство положений Устава Международной шахматной федерации (FIDE).

Камышин принмал участие в церемонии перезахоронения «одного из самых одиозных пособников нацистов Андрея Мельника», который в годы Великой Отечественной вместе с гитлеровцами «жестоко истреблял мирное население и проводил этнические чистки». «[Участие в этойцеремении] просто за гранью понимания», – заявил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

Российская федерация ожидается отстранение Камышина от должности и запрет на участие в любой деятельности, связанной с шахматами.

В конце 2025 г. генассамблея FIDE проголосовала за допуск россиян к соревнованиям с флагом и гимном. За допуск проголосовал 61 делегат FIDE, против – 51.

