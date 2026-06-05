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Равнение на флаг

Место России в большом спорте исторически заслужено
Михаил Дегтярев , министр спорта, председатель Олимпийского комитета России

В 2026 г. процесс возвращения России в мировой спорт вышел на качественно новый уровень. Мы перешли от борьбы за любую возможность участия наших спортсменов к борьбе за медали и полноценное возвращение нашего флага и гимна на чемпионаты, кубки, первенства мира и Европы.

Девять международных федераций, признанных МОК, допускают без ограничений наших спортсменов во всех возрастных категориях на свои международные соревнования. Это Международная федерация гимнастики, Международная федерация водных видов спорта, Объединенный мир борьбы (UWW), международные федерации дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муайтай (IFMA), фехтования (FIE). Российские юниоры выступают под национальным флагом в еще большем количестве видов спорта, включая тяжелую атлетику, керлинг, волейбол, триатлон, пятиборье и др. В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 олимпийских федераций, а в ближайшие три недели ожидаем от международных федераций еще ряд важных решений.

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