Умер Сергей Иванов

Сергей Иванов родился в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в 1953 г. Был выпускником филологического факультета Ленинградского госуниверситета, а также окончил высшие курсы КГБ СССР в Минске. С 1981 по 1998 г. прошел путь от оперуполномоченного Первого Главного управления КГБ СССР до первого замначальника одного из управлений Службы внешней разведки РФ. В 1998 г. был назначен замдиректора ФСБ, начальником Департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ. В 1999 г. стал секретарем Совета безопасности РФ. В 2001 г. занял пост министра обороны РФ. В 2005 г. вступил в должность заместителя председателя правительства России – министра обороны России.