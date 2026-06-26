Умер Сергей Иванов

Умер Сергей ИвановСоратник президента, работавший в том числе главой администрации, скончался на 74-м году жизни
«Для Единой Лиги ВТБ Сергей Борисович навсегда останется человеком, чье имя неразрывно связано с историей турнира, его ценностями и достижениями», – говорится в сообщении.
Сергей Иванов родился в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в 1953 г. Был выпускником филологического факультета Ленинградского госуниверситета, а также окончил высшие курсы КГБ СССР в Минске. С 1981 по 1998 г. прошел путь от оперуполномоченного Первого Главного управления КГБ СССР до первого замначальника одного из управлений Службы внешней разведки РФ. В 1998 г. был назначен замдиректора ФСБ, начальником Департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ. В 1999 г. стал секретарем Совета безопасности РФ. В 2001 г. занял пост министра обороны РФ. В 2005 г. вступил в должность заместителя председателя правительства России – министра обороны России.
В 2007 г. был назначен первым заместителем премьер-министра РФ, а в 2008 г. – заместителем председателя правительства. С 2011 по 2016 г. был руководителем Администрации президента. В 2016 г. стал специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Он ушел в отставку по собственному желанию 4 февраля.