Онищенко призвал россиян не ездить за границу на летний отдых

Академик добавил, что при планировании зарубежных поездок людям с проблемами со здоровьем лучше советоваться с врачом. По словам Онищенко, риски в других странах связаны не только с вероятностью заразиться инфекциями, но и с климатической нагрузкой. «Поэтому летать в экзотические страны – за свои деньги, как говорится, подрывать свое здоровье», – заключил он.