Онищенко призвал россиян не ездить за границу на летний отдых
Академик РАН Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не выбирать зарубежные страны для летнего отпуска из-за риска заражения опасными инфекциями и неподходящих климатических условий, сообщил он в интервью «РИА Новости».
«Летом в отпуск надо ехать по России, потому что Эбола есть в странах Западной Африки, в Азии – есть лихорадка Марбург. И отдыхать где-то в субтропиках, где влажная температура, – это огромное испытание для организма. Поэтому лучше всего отдыхать в России», – сказал Онищенко.
Академик добавил, что при планировании зарубежных поездок людям с проблемами со здоровьем лучше советоваться с врачом. По словам Онищенко, риски в других странах связаны не только с вероятностью заразиться инфекциями, но и с климатической нагрузкой. «Поэтому летать в экзотические страны – за свои деньги, как говорится, подрывать свое здоровье», – заключил он.
В 2013 г. Онищенко уже советовал россиянам не проводить летний отпуск за рубежом, указывая на вред от резкой смены климата.
Тогда же он отмечал, что не является сторонником «импортного отдыха», и критиковал высокие цены на российских курортах по сравнению с Турцией.