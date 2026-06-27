Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,489+2,86%ARSA6,16+1,15%KAZT270-1,6%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI114,05+0,87%RGBITR758,59+0,95%
Главная / Общество /

Онищенко призвал россиян не ездить за границу на летний отдых

Ведомости

Академик РАН Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не выбирать зарубежные страны для летнего отпуска из-за риска заражения опасными инфекциями и неподходящих климатических условий, сообщил он в интервью «РИА Новости».

«Летом в отпуск надо ехать по России, потому что Эбола есть в странах Западной Африки, в Азии – есть лихорадка Марбург. И отдыхать где-то в субтропиках, где влажная температура, – это огромное испытание для организма. Поэтому лучше всего отдыхать в России», – сказал Онищенко.

Академик добавил, что при планировании зарубежных поездок людям с проблемами со здоровьем лучше советоваться с врачом. По словам Онищенко, риски в других странах связаны не только с вероятностью заразиться инфекциями, но и с климатической нагрузкой. «Поэтому летать в экзотические страны – за свои деньги, как говорится, подрывать свое здоровье», – заключил он.

В 2013 г. Онищенко уже советовал россиянам не проводить летний отпуск за рубежом, указывая на вред от резкой смены климата.

Тогда же он отмечал, что не является сторонником «импортного отдыха», и критиковал высокие цены на российских курортах по сравнению с Турцией.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте