С сентября в России изменятся требования к составлению актов приема услуг ЖКХ
С 1 сентября Минстрой утвердил единый порядок оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Это следует из приказа министерства от 22 мая 2026 г., зарегистрированного 1 июня.
Срок действия документа установлен до 1 сентября 2032 г. Согласно новому порядку, с сентября четко фиксируется, кто и в какие сроки готовит акт, а также как он передается представителям владельцев помещений. Собственники получают 30 дней на подписание либо на заявление обоснованного отказа.
Индексация тарифов, которая проходит ежегодно, в 2026 г. состоится 1 октября. Как сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, тарифы не вырастут выше пределов, утвержденных правительственным распоряжением.