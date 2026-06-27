С сентября в России изменятся требования к составлению актов приема услуг ЖКХ

Срок действия документа установлен до 1 сентября 2032 г. Согласно новому порядку, с сентября четко фиксируется, кто и в какие сроки готовит акт, а также как он передается представителям владельцев помещений. Собственники получают 30 дней на подписание либо на заявление обоснованного отказа.