ФАС опровергла информацию об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране необходимо отслеживать жалобы населения на резкое повышение платы за услуги ЖКХ и принимать меры. Он отмечал, что Кремль «будет внимательно мониторить ситуацию», а тема повышения услуг ЖКХ остается на повестке дня.