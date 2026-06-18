ФАС опровергла информацию об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля
Сведения об индексации тарифов на коммунальные услуги в России с 1 июля 2026 г. не соответствуют действительности, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
По данным надзорного ведомства, индексация тарифов, которая проходит ежегодно, в 2026 г. состоится 1 октября. Уровень изменения тарифов, уточнили в ФАС, не будет превышать установленный распоряжением Правительства РФ.
Служба также проконтролирует процесс установления тарифов в регионах. При обнаружении нарушений ведомство исключит необоснованно заложенные средства из показателей.
В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране необходимо отслеживать жалобы населения на резкое повышение платы за услуги ЖКХ и принимать меры. Он отмечал, что Кремль «будет внимательно мониторить ситуацию», а тема повышения услуг ЖКХ остается на повестке дня.
9 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин говорил, что рост тарифов ЖКХ неизбежен и происходит из-за инфляции. По словам российского лидера, чтобы тарифы «не взлетали до небес», за ними должна следить ФАС России.